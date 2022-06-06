На Запоріжжі окупанти поклали око на майно Коломойського та Ахметова – ЗМІ

Рашисти звинувачують олігархів тому, що вони «фінансують українських націоналістів»

Російські загарбники мріють привласнити розташоване в Запорізькій області майно українських олігарів Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, бо вони нібито «фінансують українських націоналістів». Про це заявив представник окупаційної влади Запорізької області – член так званої «головної ради військово-цивільної адміністрації» Володимир Рогов, повідомляє російські ЗМІ.

За його словами, майно Коломойського та Ахметова має бути «націоналізовано».

Рогов заявив, що «нерозумно виконувати обов’язки перед власниками підприємств, що фінансують українських націоналістів».

Як повідомлялося, бізнесмен Рінат Ахметов подасть позов проти Росії із вимогою компенсувати усі збитки, які вона завдала його бізнесу розв’язанням війни.

Нагадаємо, раніше Ахметов розповів, з кого вимагатиме відшкодування збитків, завданих війною. На початку квітня стало відомо, що компанія Ахметова перенесла виробництво у західні регіони.

До слова, колишній голова Дніпропетровської обладміністрації, віцепрем’єр часів президента Януковича Олександр Вілкул розповів, що українські олігархи допомагають захистити Кривий Ріг від російських окупантів

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