Прикордонники захопили позицію окупантів біля Бахмута (фото)

Російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників

Українські захисники знищили 9 окупантів, ще близько 20 поранили

На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакували окупантів і змогли захопити позицію російських солдатів, повідомила Держприкордонслужба.

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«Російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Втім штурм провалився», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДПСУ, у ході бою охоронці кордону знищили 9 окупантів, ще близько 20 поранили.

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«Бійці просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях», – додали прикордонники.

Тим часом «вагнерівці», прикрившись нібито гуманними намірами захистити людей від бойових дій, вивезли людей з передмістя Бахмута на фільтрацію – близько 30 осіб загарбники евакуювали до Ростова.

Нагадаємо, засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин визнав, що його бойовики не можуть прорвати оборону української армії навколо Бахмута.

Також повідомлялося, що російські загарбники знизили наступальні дії у районі Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут росіянам не вдасться.