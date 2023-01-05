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Влада розповіла, наскільки сильно постраждав Бахмут через постійні бої

Альона Боженко
glavcom.ua
Влада розповіла, наскільки сильно постраждав Бахмут через постійні бої
Внаслідок військових дій місто Бахмут зазнало великих руйнувань
фото із відкритих джерел

Бахмут вже зруйнований на більш ніж 60%

Понад 60% Бахмута зруйновано під час боїв та російського наступу на місто, який триває вже пів року. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що українські військові боронять місто. Вони відкинули російських окупантів із захоплених позицій, тобто за межі міста. 

«Наші захисники чітко пристосовані до тактики ворога і мужньо боронять Бахмут і не дають можливості ворогу просуватися. Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60% зараз є зруйнованим», – сказав Павло Кириленко.

За його словами, минулої доби внаслідок обстрілів загинули дві жительки Бахмута.

Нагадаємо, 4 січня на Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакували окупантів і змогли захопити позицію російських солдатів.

Нагадаємо, засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин визнав, що його бойовики не можуть прорвати оборону української армії навколо Бахмута.

Також повідомлялося, що  російські загарбники знизили наступальні дії у районі Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут росіянам не вдасться. 

Читайте також: ЗСУ показали, як нищили позиції ворога під Бахмутом (відео)
Теги: військові місто Павло Кириленко Бахмут штурм

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