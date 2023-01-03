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Британська розвідка пояснила, чому зупинився наступ росіян під Бахмутом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому зупинився наступ росіян під Бахмутом
За даними британської розвідки, за останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту Бахмута
фото: Генштаб

Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом у найближчі тижні 

Російські загарбники знизили наступальні дії у районі Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут росіянам не вдасться. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у середині грудня російські військові та проксі-сили «Вагнера» брали участь у своїх піхотних атаках навколо міста Бахмут Донецької області. Однак багато з цих операцій погано підтримувалися.

За даними британської розвідки, за останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектору, і частота російських атак знизилася порівняно з піком у середині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат.

«Російські наступальні операції в цьому районі в даний час, ймовірно, проводяться тільки на рівні взводу або відділення. Малоймовірно, що Росія досягне значного прориву під Бахмутом у найближчі тижні», – йдеться у повідомленні міноборони Британії.

Триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

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Теги: Бахмут росія окупанти Донбас Міноборони війна військові Україна кордон наступ британська розвідка розвідка

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