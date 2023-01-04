«Кухар Путіна» хоче зняти з себе відповідальність за невдачі у Бахмуті – ISW

Пригожин заявив, що бойовики не можуть прорвати українську оборону в Бахмуті

Засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин визнав, що його бойовики не можуть прорвати оборону української армії навколо Бахмута. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що Пригожин спробував виправдати провали армії РФ у Бахмуті, але лише підтвердив те, що сили окупантів досягли свого максимуму в спробах захопити місто.

«Пригожин заявив, що наступальна операція Вагнера в Бахмуті є дуже виснажливою, тому що кожен будинок у Бахмуті є «фортецею», що українці мають оборонні рубежі кожні 10 метрів, і що російські війська повинні розчищати будівлю за будівлею. Це важливий перелом для Пригожина, і він вперше представив сили Вагнера в Бахмуті як такі, що фактично не досягли успіху. Раніше Пригожин у жовтні 2022 року заявляв, що ПВК «Вагнера» ​​в районі Бахмута просувається на 100-200 метрів на добу», – зауважили експерти ISW.

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В Інституті вивчення війни припускають, що тепер Пригожин почав інформаційну кампанію, аби звинуватити у провалах Міноборони РФ чи російську промислову базу та зняти зі себе відповідальність за нездатність захопити Бахмут.

Ключові висновки аналітиків: