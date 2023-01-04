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«Кухар Путіна» хоче зняти з себе відповідальність за невдачі у Бахмуті – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
«Кухар Путіна» хоче зняти з себе відповідальність за невдачі у Бахмуті – ISW
Пригожин визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут
фото ілюстративне

Пригожин заявив, що бойовики не можуть прорвати українську оборону в Бахмуті

Засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин визнав, що його бойовики не можуть прорвати оборону української армії навколо Бахмута. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Пригожин спробував виправдати провали армії РФ у Бахмуті, але лише підтвердив те, що сили окупантів досягли свого максимуму в спробах захопити місто.

«Пригожин заявив, що наступальна операція Вагнера в Бахмуті є дуже виснажливою, тому що кожен будинок у Бахмуті є «фортецею», що українці мають оборонні рубежі кожні 10 метрів, і що російські війська повинні розчищати будівлю за будівлею. Це важливий перелом для Пригожина, і він вперше представив сили Вагнера в Бахмуті як такі, що фактично не досягли успіху. Раніше Пригожин у жовтні 2022 року заявляв, що ПВК «Вагнера» ​​в районі Бахмута просувається на 100-200 метрів на добу», – зауважили експерти ISW.

В Інституті вивчення війни припускають, що тепер Пригожин почав інформаційну кампанію, аби звинуватити у провалах Міноборони РФ чи російську промислову базу та зняти зі себе відповідальність за нездатність захопити Бахмут.

Ключові висновки аналітиків:

  • Російський диктатор Володимир Путін схвалив низку інструкцій для російських відомств і високопосадовців, які, ймовірно, спрямовані на погашення широко поширеної критики щодо забезпечення та виплати пільг російським військовим і пропаганди війни.
  • Путін підтвердив, що Росія використовує різноманітні соціальні схеми, щоб виправдати передачу українських дітей до Росії.
  • Системні збої в зусиллях Росії з формування збройних сил продовжують завдавати шкоди російським оперативним можливостям в Україні.
  • Зниження можливостей російського військового персоналу, ймовірно, ще більше загострить критику російських мілблогерів щодо зусиль Росії з формування збройних сил і Міністерства оборони Росії (МО).
  • Фінансист Групи Вагнера Євген Пригожин спробував виправдати відсутність прогресу Групи Вагнера в Бахмуті, частково підтримавши оцінку ISW про те, що російські сили в Бахмуті досягають кульмінації.
  • Російські війська продовжували обмежені контратаки на лінії Сватове — Кремінна, оскільки українські війська продовжували завдавати ударів по матеріально-технічному забезпеченню російських військ у Луганській області.
  • Російські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та Авдіївки та, можливо, посилюють своє угруповання на заході Донецької області.
  • Як повідомлялося, станом на 2 січня українські війська зайняли позиції на Великому Потьомкінському острові в дельті річки Дніпро.
  • Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає додаткові пільги особовому складу російських військ і Національної гвардії (Росгвардії), які охороняють російсько-український кордон.
«Кухар Путіна» хоче зняти з себе відповідальність за невдачі у Бахмуті – ISW фото 1
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Теги: росія Міноборони путін Міноборони РФ українці місто ПВК Вагнера диктатор Бахмут

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