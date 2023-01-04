«Хороший результат». Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

«Окупанти вже пів року переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу»

Українські військові завдають ворогу численних втрат і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

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«Хочу сьогодні відзначити наших бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР «Шаман», а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України наносять ворогу численні втрати і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута. Це хороший результат і я дякую за нього», – розповів Зеленський.

Він додав, що кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора.

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«Окупанти вже пів року переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року – а наші оборонці знову демонструють успіхи. Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині – вони роблять це й зараз. І кожен такий день із нашими успіхами – це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну. Якщо лише такі новини з фронту здатні повернути відчуття реальності всім у Росії, доведеться це забезпечити максимально», – наголосив президент.

Він зазначив, що це складне й болісне завдання, проте «інакше не можна». Глава держави також наголосив, що терористи мають програти попри все, що вони намагаються зробити для свого посилення.

«Я дякую нашим оборонцям Бахмутської фортеці! Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск на Соледарському напрямку й захищають позиції! Я дякую, звичайно, всім тим нашим бійцям, які дають доволі обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів нашої держави!», – резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив дев'ять авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню