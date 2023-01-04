Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Хороший результат». Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

Альона Боженко
glavcom.ua
«Хороший результат». Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку
Зеленський повідомив про успіхи на Бахмутському напрямку
фото: Офіс президента

«Окупанти вже пів року переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу»

Українські військові завдають ворогу численних втрат і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

«Хочу сьогодні відзначити наших бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР «Шаман», а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України наносять ворогу численні втрати і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута. Це хороший результат і я дякую за нього», – розповів Зеленський.

Він додав, що кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора. 

«Окупанти вже пів року переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року – а наші оборонці знову демонструють успіхи. Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині – вони роблять це й зараз. І кожен такий день із нашими успіхами – це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну. Якщо лише такі новини з фронту здатні повернути відчуття реальності всім у Росії, доведеться це забезпечити максимально», – наголосив президент.

Він зазначив, що це складне й болісне завдання, проте «інакше не можна». Глава держави також наголосив, що терористи мають програти попри все, що вони намагаються зробити для свого посилення.

«Я дякую нашим оборонцям Бахмутської фортеці! Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск на Соледарському напрямку й захищають позиції! Я дякую, звичайно, всім тим нашим бійцям, які дають доволі обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів нашої держави!», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив дев'ять авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Теги: окупанти військові Володимир Зеленський боєприпаси президент озброєння втрати ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників
Прикордонники захопили позицію окупантів біля Бахмута (фото)
Вчора, 17:39
Росіяни посилили обстріли Олешок та Нової Каховки
«Вагнерівці» вивезли людей з передмістя Бахмута на фільтрацію
Вчора, 13:22
Пригожин визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут
«Кухар Путіна» хоче зняти з себе відповідальність за невдачі у Бахмуті – ISW
Вчора, 05:53

Події в Україні

«Хороший результат». Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку
«Хороший результат». Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку
В окупованому Криму пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа (відео)
В окупованому Криму пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа (відео)
На Харківщині пролунали вибухи
На Харківщині пролунали вибухи
Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора
Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора
Данілов попередив українців про можливе загострення війни у лютому
Данілов попередив українців про можливе загострення війни у лютому
На Харківщині під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк
На Харківщині під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
108K
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
34K
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
21K
Військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу
16K
Путін вивів на війну фрегат «Адмірал Горшков» із новими ракетами: деталі
15K
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту