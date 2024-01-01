ЗСУ вразили відео роботи українського снайпера
47 бригада ЗСУ показала успішну роботу свого бійця
Снайпер Збройних сил України влучними пострілами ліквідував приблизно 15 російських окупантів, які йшли на штурм наших позицій. Відео опублікувала 47 бригада ЗСУ.
«Після невдалого штурму на техніці, яка підірвалася на мінах, окупанти знову прикинулися мертвими. Дочекавшись темряви, вирушили штурмувати позиції українських оборонців. Але не дійшли», – йдеться в підписі до відео.
У 47 бригаді розповіли, що боєць за допомогою корегування дрона ліквідував майже 15 загарбників зі звичайної гвинтівки.
Нагадаємо, триває 667-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень.
За даними аналітиків, українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках, зокрема просунулися поблизу Куп'янська.
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