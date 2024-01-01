Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ просунулися поблизу Куп'янська: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просунулися поблизу Куп'янська: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ ведуть активну оборону на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках 

Українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках. ЗСУ просунулися поблизу Куп'янська. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Українські війська просунулися на південний схід від Куп’янська та продовжили позиційні бойові дії з російськими військами вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Позиційні бої тривали біля Синьківки, Макіївки, Діброви та Серебрянського лісу. Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що українські війська ведуть активну оборону на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках і за можливості завдають наземних ударів.

Російські та українські війська продовжили позиційні бойові дії поблизу Бахмута, проте на цій ділянці лінія фронту не змінилася. Позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки й Андріївки.

Російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на північний захід від Авдіївки в районі Степового,  Авдіївського коксохімічного заводу та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Невельського та Сіверного. Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська збільшують кількість резервів на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Російські війська продовжували наземні атаки на захід і південний захід від Донецька. Бойові дії йдуть поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Георгіївки (обидві на захід від Донецька), а також Новомихайлівки.

31 грудня російські війська здійснили відносно більше наземних ударів у районі кордону Донецько-Запорізької області, ніж у попередні дні, але підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційна бойові дії були поблизу Урожайного та Приютного.

Російські війська продовжували спроби відвоювати раніше втрачені позиції на заході Запорізької області, однак безуспішно. Позиційні бойові дії поблизу Роботиного, на захід від Вербового та на схід від Копані.

31 грудня на лівому березі Херсонської області тривали позиційні бойові дії, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зауважує блогер, українським військовим заважає публічність, а саме те, що будь-хто може з легкістю порушити процес їхнього обміну
Чого не потрібно робити, якщо військовий потрапив у полон: роз'яснення
11 грудня, 2023, 20:03
За добу відбулося 75 боїв
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
23 грудня, 2023, 07:02
Глава МЗС РФ Лавров визнає, що Росія поставила ОБСЄ «на межу прірви» і тепер користується цим
ОБСЄ над прірвою, або Театр абсурду у Скоп’є ТЕМА ТИЖНЯ
1 грудня, 2023, 12:30
Бійці виконували під Бахмутом контрснайперську та контрдиверсійну роботу
СБУ вперше розповіла про роботу снайперів під Бахмутом навесні 2023
1 грудня, 2023, 22:38
Росіяни чекають більш сприятливих погодних умов, щоб застосувати техніку
Третя хвиля штурмів Авдіївки: окупанти готуються застосувати важку техніку
4 грудня, 2023, 14:46
18% американців вважають, що США надають недостатньо допомоги Україні
Як американці оцінюють рівень допомоги США Україні: нове опитування
9 грудня, 2023, 09:22
Авто, передане Довбиком та Циганковим, допомагатиме українським захисникам ефективніше виконувати бойові завдання
Гравці «Жирони» Довбик та Циганков передали машину воїнам 95-ї бригади
24 грудня, 2023, 13:42
У Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру
У Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру
25 грудня, 2023, 19:53
Обміни відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення
Від серпня відбувалися «польові» обміни полоненими між Україною і РФ – омбудсмен
28 грудня, 2023, 08:52

Події в Україні

ЗСУ просунулися поблизу Куп'янська: аналіз ISW
ЗСУ просунулися поблизу Куп'янська: аналіз ISW
Атака «Шахедів»: у кількох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)
Атака «Шахедів»: у кількох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)
У Донецьку пролунали вибухи: є поранені та загиблі
У Донецьку пролунали вибухи: є поранені та загиблі
Ворог атакує Україну: в двох містах пролунали вибухи
Ворог атакує Україну: в двох містах пролунали вибухи
Росіяни затримали 1500 осіб на окупованих територіях: причина
Росіяни затримали 1500 осіб на окупованих територіях: причина
Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: постраждала дитина
Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: постраждала дитина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Росіяни можуть повторити долю німців 1945 року
76K
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина
20K
Атака «Шахедів»: у кількох областях оголошена повітряна тривога (оновлено)
18K
СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)
8622
Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом
7989
«Для багатьох ми є Руандою». Маринович порадив Зеленському змінити стиль поведінки з Заходом

Новини

1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Вчора, 2023, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Вчора, 2023, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 2023, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
30 грудня, 2023, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
30 грудня, 2023, 07:26

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua