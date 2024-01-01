ЗСУ просунулися поблизу Куп'янська: аналіз ISW

ЗСУ ведуть активну оборону на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках

Українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках. ЗСУ просунулися поблизу Куп'янська. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Українські війська просунулися на південний схід від Куп’янська та продовжили позиційні бойові дії з російськими військами вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Позиційні бої тривали біля Синьківки, Макіївки, Діброви та Серебрянського лісу. Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що українські війська ведуть активну оборону на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках і за можливості завдають наземних ударів.

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Російські та українські війська продовжили позиційні бойові дії поблизу Бахмута, проте на цій ділянці лінія фронту не змінилася. Позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки й Андріївки.

Російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на північний захід від Авдіївки в районі Степового, Авдіївського коксохімічного заводу та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Невельського та Сіверного. Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська збільшують кількість резервів на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Російські війська продовжували наземні атаки на захід і південний захід від Донецька. Бойові дії йдуть поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Георгіївки (обидві на захід від Донецька), а також Новомихайлівки.

31 грудня російські війська здійснили відносно більше наземних ударів у районі кордону Донецько-Запорізької області, ніж у попередні дні, але підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційна бойові дії були поблизу Урожайного та Приютного.

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Російські війська продовжували спроби відвоювати раніше втрачені позиції на заході Запорізької області, однак безуспішно. Позиційні бойові дії поблизу Роботиного, на захід від Вербового та на схід від Копані.

31 грудня на лівому березі Херсонської області тривали позиційні бойові дії, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.