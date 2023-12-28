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Скільки росіян забажали здатися в полон: проєкт «Хочу жити» назвав цифру

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки росіян забажали здатися в полон: проєкт «Хочу жити» назвав цифру
Зараз проводиться ще понад тисяча операцій з виведення окупантів, які здалися у полон
фото: Поліція Сумської області/Facebook

Якщо раніше більшість звернень надходила від родичів окупантів, то зараз вони частіше самі здаються у полон

Спікер проєкту «Хочу жити» Віталій Матвієнко в ефірі телемарафону розповів, що загалом отримано понад 30 тис звернень він росіян, які бажали добровільно здатися в полон.

«Ми з упевненістю можемо сказати, що проєкт повністю себе виправдав. І станом на сьогодні ми отримали понад 30 тисяч звернень на телефони «гарячої лінії» і в чат-бот, і в Whatsapp», – зазначив він.

Матвієнко додав, що було проведено понад 215 операцій з виведення російських військовослужбовців, які добровільно здалися в полон. «Більше тисячі операцій зараз знаходяться в «гарячій» стадії. Це саме операції з виведення», – повідомив він.

Спікер проєкту зауважив, що кожна така операція є індивідуальною і залежить від того, де саме перебуває росіянин, на якій ділянці фронту, і наскільки можливо безпечно перевести його на українську сторону.

«Всі, хто бажає зберегти своє життя і не хоче воювати проти України, можуть звернутися в наш проєкт і зберегти своє життя. Бути, як мінімум, до кінця війни в полоні українців, згідно з усіма нормами гуманітарного права і норм Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими», – заявив він.

Віталій Матвієнко зазначив, що якщо спочатку до проєкту більше зверталися родичі російських військовослужбовців, то зараз більший відсоток звернень – безпосередньо від самих військових РФ, які хочуть зберегти своє життя.

Нагадаємо, Комісія з питань встановлення факту полону встановила факт позбавлення волі російськими окупантами стосовно щонайменше 4337 громадян України, серед яких військовослужбовці ЗСУ та цивільні.

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Теги: війна росіяни полон

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