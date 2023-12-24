Відмовився воювати, бо батько в окупації. Переселенець сідає в тюрму

Військовозобов’язаний пройшов ВЛК, але проігнорував відправку до війська

Уродженець Приморського району Запорізької області, переселенець одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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У кінці травня чоловік пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнано здоровим та придатним до служби. Після цього військовозобов’язаний під підпис отримав персональну повістку для подальшого проходження військової служби у Збройних силах України. Однак проігнорував відправку до війська.

У суді чоловік вину визнав, пояснив: не з’явився на відправу до військової частини з особистих міркувань. Зокрема, хвилювався за безпеку свого батька, який мешкає на окупованій російськими військами території України.

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«Аналізуючи в сукупності обставини, що пом’якшують покарання (щире каяття, сприяння органам слідства та суду у розкритті злочину – «Главком»), враховуючи особу обвинуваченого, який раніше несудимий, є особою молодого віку, суд вважає за доцільне призначити покарання, передбачене санкцією статті обвинувачення у вигляді позбавлення волі», – сказано у вироку.

Крім цього, обвинувачений заплатить 2,8 тис. грн за проведення судової почеркознавчої експертизи.

Як відомо, в Україні триває 668-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені особи за статею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Раніше переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Під час воєнного стану чоловік увірив у Бога, але це не вплинуло на суворий вирок суду.

Також працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.