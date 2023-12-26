Окупанти шукають інформаторів у Феодосії після знищення корабля «Новочеркаськ»

Корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму

Росіяни намагаються не допустити витоку інформації про ступінь пошкодження портової інфраструктури

Після знищення великого десантного корабля «Новочеркаськ» ворог оточив центральний район міста Феодосія та посилив перевірку місцевих на вулицях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що окупанти шукають інформаторів, які на їхню думку стежать за портом, а також намагаються не допустити витоку інформації щодо ступеня пошкодження портової інфраструктури.

«Проте такі дії нагадають лише істерику й не впливають на реальний стан речей – росіяни тут ворог й будуть завжди під прицілом Сил оборони. Кожна їх дія фіксується та передається, а засобів ураження вистачить на всіх», – йдеться в повідомленні Центру нацспротиву.

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Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.

Зауважимо, окупаційна влада Криму показала наслідки нічної «бавовни» (фото, відео). Аксьонов зауважив, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

До слова, речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.