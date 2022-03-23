ЗСУ за день знищили 17 повітряних цілей противника

Українські захисники приземлили шість літаків, вертоліт, по п’ять безпілотників і крилатих ракет

22 березня протиповітряна оборона не зупинилась на 100-му збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі. Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України нанесла удари по наземних цілях: скупченню техніки та живій силі ворога. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога. Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети.

Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив «крилату» із ПЗРК.

«Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета», – повідомило командування.

Тож маємо такі втрати окупантів за добу 22 березня:

літаки – шість;

вертольоти – один;

БпЛА (ОТР) – п’ять ;

крилаті ракети – п’ять.

Нагадаємо, вчора українські військові збили сотий, ювілейний літак окупантів.

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