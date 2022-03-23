  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ за день знищили 17 повітряних цілей противника

    22 березня був збитий ювілейний літак рашистів - ЗСУ за день знищили 17 повітряних цілей противника
    22 березня був збитий ювілейний літак рашистів
    фото: ЗСУ

    Українські захисники приземлили шість літаків, вертоліт, по п’ять безпілотників і крилатих ракет

    22 березня протиповітряна оборона не зупинилась на 100-му збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі. Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України нанесла удари по наземних цілях: скупченню техніки та живій силі ворога. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога. Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети.

    Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив «крилату» із ПЗРК.

    «Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета», – повідомило командування.

    Тож маємо такі втрати окупантів за добу 22 березня:

    • літаки – шість;
    • вертольоти – один;
    • БпЛА (ОТР) – п’ять ;
    • крилаті ракети – п’ять.

    Нагадаємо, вчора українські військові збили сотий, ювілейний літак окупантів.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна літак вертоліт Україна повітря ракета окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ за день знищили 17 повітряних цілей противника