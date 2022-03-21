За 25 днів рашисти втратили 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет

За добу ЗСУ збили сім одиниць авіації ворогів

Упродовж доби 20 березня бійці ЗСУ знищили один літак, чотири безпілотних літальних апарати та дві крилаті ракети противників. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За двадцять п’ять діб російські окупанти понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі: 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

«Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України. Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали БПЛА окупантів, яких на різних напрямках збито чотири одиниці. Крім того, збито один ворожий літак рашистів та дві крилаті ракети», – йдеться в повідомленні.

По наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація.

Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі.

Нагадаємо, на сході України ЗСУ збили ворожі літак та вертоліт.

Учора українські військові приземлили три російських вертольоти.

Раніше за добу було знищено 12 одиниць ворожої авіації.

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