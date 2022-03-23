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    Окупанти накопичують техніку вздовж білоруського кордону – Генштаб

    Українські захисники нищать російських окупантів на усіх напрямках - Окупанти накопичують техніку вздовж білоруського кордону – Генштаб
    Українські захисники нищать російських окупантів на усіх напрямках

    Окупанти активізували авіаудари

    Триває 28-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

    Ситуація на напрямках

    На Східному напрямку оперативні угруповання військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Не дають противнику можливості відновити наступ в напрямках на Слов’янськ та частиною сил на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя.

    Угруповання об’єднаних сил стримує просування загарбника в напрямку на міста Попасна та Курахове, здійснює кругову оборону Маріуполя.

    На Північно-Східному напрямку продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні. Основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника у районі населеного пункту Малин.

    На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ.

    На Південно-Східному напрямку проводиться оборонна операція, здійснюється підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, оборона пунктів базування і морських портів у Чорноморській операційній зоні. Продовжується ведення оборони міста Миколаїв та населених пунктів Миколаївської області.

    Наші захисники стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони.

    Відбиття нападів з повітря

    Відмічено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу.

    Угруповання Повітряних сил ЗСУ здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет). Крім того, авіація Повітряних сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювали ураження ворожих крилатих ракет.

    Мобілізація в РФ

    На території РФ продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні на території України. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців, віддається перевага тим, хто вже має бойовий досвід.

    Що відбувається в Білорусі

    На території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни частково вивели з ладу залізничне сполучення між республікою Білорусь та Україною. Інформація уточнюється.

    Водночас, за наявною інформацією, по території республіки Білорусь триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

    Деморалізація окупантів

    Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані.

    Як повідомлялося, російським військам, що вдерлися в Україну, бракує боєприпасів, що стало додатковою проблемою на тлі нестачі пального, харчів і навіть одягу.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти накопичують техніку вздовж білоруського кордону – Генштаб