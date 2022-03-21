Із РФ вглиб України полетіла велика група літаків – очільник Сумщини

Авіацію ворогів помітили, коли вона прямувала через Сумську область

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що через територію області пролетіла велика група літаків із боку Росії вглиб України. Про це йшлося у відеозверненні Живицького.

«Велика кількість літаків із боку Росії через Сумську область пролетіла сьогодні (20 березня – ред.) вглиб України», – сказав чиновник, описуючи ситуацію в регіоні за підсумками закінчення 25-ої доби війни.

Також глава ОВА зазначив, що українські військові у неділю завдали окупантам істотних втрат, знищивши в тому числі й російський танк «Чорний орел» (так званий «Об'єкт 640»)

«Працювала артилерія, була знищена частина колони російської техніки... Був знищений супермодний танк – «Чорний орел», росіяни розповідають, що обладнаний сучасними засобами захисту. Цей танк був уражений із першого пострілу і фактично знищений», – розповів Живицький.

Нагадаємо, за 25 днів рашисти втратили 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

Учора на сході України ЗСУ збили ворожі літак та вертоліт.

Напередодні на Сумщині Тростянець знову обстріляний: троє загиблих.

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