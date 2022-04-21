Посол Мельник назвав кількість бронемашин, які може виділити Німеччина

30 німецьких БМП Marder уже могли бути передані ЗСУ, а навчитися ними керувати українські військові можуть за три тижні, заявив посол в Берліні Андрій Мельник

Німецька армія має достатньо запасів, аби частину озброєння передати Україні

Посольство України в Німеччині планує організувати зустріч президента Володимира Зеленського із канцлером Олафом Шольцем щодо постачання важкого озброєння для України. Про це посол Андрій Мельник заявив у інтерв’ю Stuttgarter Zeitung.

Саме постачання важкого озброєння Мельник назвав пріоритетом у нинішній період, коли у розпалі наступ Росії на Донбасі.

«Я буду продовжувати закликати бундесвер (німецьку армію – ред.) надати нам ще більше зброї зі своїх запасів», – запевнив український дипломат.

Він спростував слова міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт про те, що ці запаси уже вичерпані. «Численні представники німецької оборонної промисловості говорять мені, що це не може бути правдою», – зазначив Мельник. Він додав, що бундесвер завжди міг поставити значно більше зброї Україні, ніж надавав досі – включаючи і бронетехніку, зокрема, бойові машини піхоти (БМП) Marder.

Посол України розповів, що за кілька днів до інтерв’ю мав розмову із керівником однієї крупної німецької компанії, яка виробляє озброєння. У розмові вони згадали про БМП Marder, яких на озброєнні бундесверу перебуває близько 400 одиниць – і з майже 100 використовується лише для навчань. «Якби була політична воля (керівництва Німеччини – ред.), 20-30 машин уже були б передані Україні», – запевнив Мельник, пояснивши, що за три тижні українські військові навчилися б керувати цими БМП.

Також Андрій Мельник спростував тезу про те, що навчання українських військових німецькими спеціалістам є рівнозначним вступу Німеччини у війну проти Росії.

Нагадаємо, через небажання надавати Україні важке озброєння під загрозою опинилася кар’єра канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Німецькі ЗМІ припускають, що питання надання танків українській армії, проти чого досі виступав очільник німецького уряду, може розколоти парламентську коаліцію та призвести до зміни канцлера.