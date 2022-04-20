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    Німеччина «засекретила» деталі поставок зброї до України

    Глава МЗС ФРН Анналена Бербок запевнила Україну у довгостроковій військовій підтримці - Німеччина «засекретила» деталі поставок зброї до України
    Глава МЗС ФРН Анналена Бербок запевнила Україну у довгостроковій військовій підтримці
    фото: DW

    Берлін пообіцяв допомогу з обслуговуванням військової техніки

    Влада Німеччини вирішила не розкривати повну інформацію про зброю, яку надала Україні для протистояння російській агресії. Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після зустрічі зі своїм латвійським колегою в Ризі, передає ВВС.

    «Ми доставили протитанкові ракети, «Стінгери» та інші речі, про які ніколи не говорили публічно, щоб ці поставки могли відбутися швидко», — сказала очільниця Міноборони Німечини.

    Вона додала, що Німеччина допоможе українським Збройним силам підтримувати передові системи озброєння, а також навчатиме українських воїнів використовувати їх.

    Раніше речник уряду Німеччини Вольфґанґ Бюхнер повідомив, що влада більше не розголошуватиме подробиці про військові постачання для України з міркувань безпеки.

    Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що можливості ФРН постачати зброю «майже вичерпані». Однак Німеччина вивчає список зброї, яку запитала Україна, та планує «з'ясувати, що можна поставити швидко».

    Додамо, що американський виробник дронів Switchblade передав Україні 100 безпілотників.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна військові Україна Берлін озброєння окупація Анналена Бербок #stoprussia
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    Німеччина «засекретила» деталі поставок зброї до України