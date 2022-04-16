  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Німеччина схвалила збільшення військової допомоги для України

    Допомогу Берліна можна буде використати на покупку зброї - Німеччина схвалила збільшення військової допомоги для України
    Допомогу Берліна можна буде використати на покупку зброї
    фото з відкритих джерел

    Йдеться про кошти в сумі до понад €1 млрд

    Німеччина має намір збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до €2 млрд. Значна частина цих коштів піде на користь України. Відповідну інформацію 15 квітня оприлюднив німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер.

    «Уряд Німеччини планує збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до €2 млрд. Кошти значною мірою підуть для України», – зазначив він.

    Як повідомляють ЗМІ, українській державі буде надано понад €1 млрд підтримки.

    Найбільший телерадіоконсорціум Німеччини ARD вказує, що Олаф Шольц погодив збільшення військової допомоги через тиск на нього та уряд з боку «Зелених», «Вільних демократів», «ХДС» та частини соціал-демократів.

    «Українці можуть використовувати кошти, щоб купувати потрібну їм зброю – за погодженням із США та іншими партнерами», – пояснюють журналісти.

    До слова, щоб купувати зброю безпосередньо у Німеччини, потрібен дозвіл на експорт від міністра економіки Роберта Габека, який своєю чергою також виступив за збільшення постачання важкої зброї в Україну.

    Раніше стало відомо, що Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про гарантії безпеки – Шольц.

    Як відомо, Німеччина виділить €2 млрд для біженців з України.

    Нагадаємо, ЄС прискорить надання підтримки Україні – Боррель.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗМІ США Німеччина міністр бюджет експорт війна українці Україна уряд окупація Олаф Шольц #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німеччина схвалила збільшення військової допомоги для України