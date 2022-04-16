Німеччина схвалила збільшення військової допомоги для України

Допомогу Берліна можна буде використати на покупку зброї

Йдеться про кошти в сумі до понад €1 млрд

Німеччина має намір збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до €2 млрд. Значна частина цих коштів піде на користь України. Відповідну інформацію 15 квітня оприлюднив німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер.

«Уряд Німеччини планує збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до €2 млрд. Кошти значною мірою підуть для України», – зазначив він.

Як повідомляють ЗМІ, українській державі буде надано понад €1 млрд підтримки.

Найбільший телерадіоконсорціум Німеччини ARD вказує, що Олаф Шольц погодив збільшення військової допомоги через тиск на нього та уряд з боку «Зелених», «Вільних демократів», «ХДС» та частини соціал-демократів.

«Українці можуть використовувати кошти, щоб купувати потрібну їм зброю – за погодженням із США та іншими партнерами», – пояснюють журналісти.

До слова, щоб купувати зброю безпосередньо у Німеччини, потрібен дозвіл на експорт від міністра економіки Роберта Габека, який своєю чергою також виступив за збільшення постачання важкої зброї в Україну.

Раніше стало відомо, що Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про гарантії безпеки – Шольц.

Як відомо, Німеччина виділить €2 млрд для біженців з України.

Нагадаємо, ЄС прискорить надання підтримки Україні – Боррель.

Читайте також: