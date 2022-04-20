В Бундестазі заявили, що Німеччина повинна надати Україні важке озброєння

Триває 56-й день повномасштабної війни Росії проти України

Німеччина повинна запровадити санкції проти РФ, які підвищують ціну агресії та зробити все можливе для підтримки Збройних сил України, включаючи надання важкого озброєння та навчання українських військовослужбовців. Уряд ФРН має вивчити можливість німецьких збройних підприємств щодо постачання військової техніки Україні.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від ХДС/ХСС Юрген Харт.

«Тверда позиція ХДС/ХСС у тому, що Німеччина має зробити все можливе для підтримки Збройних Сил України в протистоянні російській агресії. Включно з постачанням важкого озброєння та жорсткими санкціями, що відчутно підвищують ціну агресії», – заявив політик.

«Кількість загиблих зростає з кожною хвилиною, в той час як Україна захищає всю Європу та цінності, протистоїть самодержавству та деспотизму. Уряду Німеччини необхідно чіткіше заявити про свою підтримку України та всебічно оцінити здатність німецьких оборонних компаній швидко надати Україні військову техніку, включно з навчанням українських військовослужбовців», – підсумував депутат бундестагу Юрген Харт.

Нагадаємо, офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі повідомив, що партнери України надали Києву додаткову партію військових літаків і запчастин для ремонту літаків, які отримали пошкодження або вийшли з ладу.

Також, 20 квітня, Міністерство оборони Норвегії повідомило, що Норвегія передала Україні 100 перених зенітно-ракетних комплексів «Містраль». Зброя призначена для ураження вертольотів та літаків на малих висотах.