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ЗСУ загнали окупантів у котел – «Південь»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ загнали окупантів у котел – «Південь»
Гуменюк підтвердила появу на південному напрямку щойно мобілізованих росіян
фото: Генштаб

Військове керівництво РФ найбільше покладається на повітряно-десантні війська,

Підрозділи Збройних сил України затиснули російських окупантів між своїми позиціями і правим берегом Дніпра на південному напрямку. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу.

«Якщо будуть критично порушені їх можливості перебратися на інший берег – це котел», – підкреслила вона.

За її даними, військове керівництво РФ найбільше покладається на повітряно-десантні війська, яких вдалося зібрати чимало.

У той же час вона підтвердила появу на південному напрямку щойно мобілізованих росіян і уточнила, що вони погано підготовлені, тому служать для російського військового командування тільки «гарматним м'ясом». «Так, вже є факти появи на нашій дільниці так званих «свіжих мобілізованих», проте не свіжих за якістю. Вони не дуже підготовлені і, скоріше, виконують роль гарматного м'яса», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили. Також повідомлялося, що окупанти втекли з Нової Каховки.

Теги: місто окупанти війна Дніпро Херсонщина Миколаївщина

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