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Кім показав знищений на Миколаївщині дрон Shahed-136

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кім показав знищений на Миколаївщині дрон Shahed-136
фото ілюстративне

Ворожий безпілотник був уперше ліквідований без використання системи ППО

Іранський дрон Shahed-136,  який атакував сьогодні,  5 жовтня Миколаївську область, українські захисники збили не силами ППО. Про це повідомив очільника Миколаївської ОВА Віталій Кім. Як саме ліквідували ворожий безпілотник, кім не розсекретив.

«Це перший результат не ППО, а мобільних мисливців на мопеди», – йдеться у повідомленні.

Кім показав знищений на Миколаївщині дрон Shahed-136 фото 1

Віталій Кім також не повідомив, де саме був збитий іранський дрон Shahed-136.

Як повідомив речник начальника Одеської обласної державної адміністрації Сергій Братчук дрони-камікадзе Shahed-136 йдуть на дуже низькій висоті, тому силам Протиповітряної оборони України досить складно їх впіймати. 

Як відомо, сьогодні вночі рашисти атакували дронами Білу Церкву.

Вночі російські загарбники також атакували дронами-камікадзе Одещину. Там сили ППО збили шість іранських безпілотників.

Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.

Теги: Віталій Кім війна ворог безпілотник

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