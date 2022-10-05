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Шпиталі на Херсонщині переповнені пораненими окупантами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шпиталі на Херсонщині переповнені пораненими окупантами
У російських військових медиків не вистачає медикаментів
фото ілюстративне

Поранених рашистів після стабілізації стану відправляють на лікування до Криму

Російські загарбники зазнають значних втрат на Херсонщині. Про це повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.

«Військове угрупування росії на Херсонщині зазнає значних втрат. Військові шпиталі переповнені пораненими, яких після стабілізації стану відправляють на лікування до Криму», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до шпиталів доїжджають не всі. У російських військових медиків не вистачає медикаментів.

Крім того, виїзд із тимчасово окупованих територій Херсонської області через Василівку на Запоріжжя залишається вкрай ускладненим. Вчора змогли виїхати 30 людей. Порядок пропуску людей поки що залишається невизначеним.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 200 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 60 100 рашистів.

До слова, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.

Теги: окупанти Україна росія Херсонщина війна

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