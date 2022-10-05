Офіцери РФ втікають із Миколаївщини – Кім

У Снігурівці все ще залишаються війська противника

Із тимчасово окупованої Снігурівки, що на Миколаївщині, починають втікати російські окупаційні сили. Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в Медіа-центрі Україна.

Як зазначив Кім, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Разом з тим він звернув увагу на те, що в Снігурівці ще залишаються війська противника.

«Ми цього чекаємо щодня... непідтверджена інформація, чекаю ще близько години: офіцерський склад покинув Снігурівку, але війська там ще залишаються», – додав Кім.

Нагадаємо, СБУ викрила агентів РФ, які готували «референдум» на Миколаївщині. Як повідомлялося, 2 жовтня, Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300. Голова місцевої ОВА Віталій Кім зазначив, що влучання зафіксовані біля двох чотирьохповерхових будинків. Внаслідок чого будинки зазнали пошкоджень, в одному з них виникла пожежа. Також зафіксовано влучання біля території лікарні.

Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.