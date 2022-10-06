Окупанти втекли з Нової Каховки – Хлань

За попередньою інформацією рашистів перекинули до Берислава

Російські загарбники, які окупували Нову Каховку у Херсонській області, втекли звідти. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За попередніми даними, російських окупантів з Нової Каховки перекинули до Берислава.

«З Нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки. Навіть ларьки з шаурмою, яку вони так люблять, не мають виторгу. Хоча зазвичай там скупчуються в черзі, для них це великий делікатес. За попередньою інформацією, всіх відправили на Берислав, де «ничего не происходит и паники нет». Є підозра, що скоро наїдяться, але не шаурмою», – додав Хлань.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.