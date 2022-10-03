ЗСУ захопили рідкісний екземпляр ворожої техніки (фото)

Машина призначена для організації зв’язку командира з вищим керівництвом

Українські захисники захопили рідкісний екземпляр ворожої техніки – командно-штабну машину «Тигр», яка призначена для організації зв’язку. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Наші воїни в результаті вдалих дій захопили рідкісний екземпляр ворожої техніки – командно-штабну машину (КШМ) Р-145БМА на базі ГАЗ-233036 СПМ-2 «Тигр». Вона призначена для організації зв’язку командира з вищим керівництвом та підлеглими підрозділами як на стоянці, так і під час руху», – ідеться в повідомленні.

КШМ Р-145БМА створювалася товариством з обмеженою відповідальністю «Військово-промислова компанія» спільно з радіозаводом «Сигнал» (Тамбов). Броня «Тигра» здатна захистити екіпаж та апаратуру від осколків артилерійських снарядів і більшості куль стрілецької зброї.

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Корпус цієї КШМ розділений на два відсіки: управління та командний. У відсіку управління розміщуються водій та командир машини, а у командному – відповідальний командир та зв’язківець.

Як стверджують розробники, броньований корпус КШМ забезпечує балістичний захист екіпажу, бойового розрахунку та обладнання машини за 5-м класом російського державного стандарту 50963-96 (3 рівень за стандартом STANAG 4569). У бортових та кормових вікнах машини збережено бійниці для ведення вогню з особистої зброї.

Нагадаємо, підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади збив російський літак-штурмовик Су-25.

Як повідомлялося, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 500 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 60 110 рашистів.