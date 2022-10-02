Плюс до втрат. У звільненому Лимані знайдені уламки російського бомбардувальника

До підтверджених втрат ворога додався бомбардувальник Су-34

У звільненому від російських окупантів Лимані Донецької області було виявлено уламки бомбардувальника армії РФ Су-34. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Уламки російського бомбардувальника Су-34, RF-81852, знайдені в Лимані. Раніше вони не потрапляли до мережі, тому це +1 до підтверджених втрат росіян», – йдеться у повідомленні.

Водночас Повітряні сили не уточнюють, коли і за яких обставин було знищено російський бомбардувальник.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 2 жовтня російські війська в Україні втратили щонайменше 264 літаки.

Як відомо, сьогодні, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові повністю зачистили Лиман.

Нагадаємо, 1 жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області та підняли там український прапор.

Аналітики британської розвідки зазначають, що російські сили остаточно втратили контроль над стратегічно важливим містом Лиман Донецької області, ймовірно, зазнавши значних втрат – ця чергова невдача РФ посилить тиск на командування російської армії.

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав визволення Лимана. За його словами, це обнадійливий бойовий успіх ЗСУ, який створить нові проблеми для російських збройних сил.