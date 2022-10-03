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Зенітники ЗСУ приземлили російський штурмовик Су-25

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зенітники ЗСУ приземлили російський штурмовик Су-25
фото з відкритих джерел

Захисники ліквідували ворожий літак на Херсонщині

Сьогодні, 3 жовтня, підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади збив російський літак-штурмовик Су-25. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«Опівдні, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Південь» збито російський штурмовик Су-25», – зазначили захисники.

Як повідомлялося, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 500 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 60 110 рашистів.

Нагадаємо, триває 221-ша перша доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

 

Теги: ворог літак населення втрати ЗСУ

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