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Окупанти шоковані своїми втратами та створюють загородзагони, – Гайдай

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти шоковані своїми втратами та створюють загородзагони, – Гайдай
Гайдай припустив існування загородзагонів в армії РФ
фото ілюстративне

Гайдай запевняє, що рашисти намагаються збільшити свої сили за рахунок нещодавно мобілізованих росіян

На деокупованих бійцями ЗСУ територіях виявили дуже велику кількість загиблих росіян. Можливо, там були розміщені загороджувальні загони, щоб не дати солдатам відступати. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти намагаються укріплюватися, проте усі їх спроби захищатися марні. Рашисти закопують техніку та намагаються збільшити свої сили за рахунок нещодавно мобілізованих росіян.

«На певних ділянках фронту, там, де вже пройшли наші захисники, то навіть вони здивовані, тому що дуже багато загиблих орків. І вони кажуть, що, по великому рахунку бої йшли, бої потужні, але іноді таке враження, що, можливо, працювали якісь загородзагони», – зазначив Гайдай.

Загороджувальні загони можуть використовуватися для того, щоб не давати втікати рашистам з поля бою. Так РФ намагається втримати тимчасово окуповані землі, але нічого їм не допоможе. 

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що у Росії суттєво зменшилась кількість ракет «Калібр» та «Точка», а тому вони обстрілюють Україну з С-300.

Теги: ворог окупанти рашисти ЗСУ війна наступ контрнаступ

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