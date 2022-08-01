Рашисти обстріляли сучасний травмпункт у Миколаєві: фото руйнувань

Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях

Персонал та пацієнти не постраждали

Сьогодні вночі рашисти обстріляли Миколаїв. Під вогонь окупантів потрапили цивільні об’єкти міста, серед них сучасний та новий травмпункт. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, персонал та пацієнти не постраждали. Саме ж будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях.

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«Фактично, це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років у Миколаєві. І це був один із найсучасніших травмпунктів України», – наголосив мер Миколаєва.

До слова, у ніч проти понеділка, 1 серпня, у місті Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Нагадаємо, триває 159-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.