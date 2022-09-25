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ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці
ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці
фото з відкритих джерел

Унаслідок роботи Збройних сил України по загарбниках розриваються снаряди та лунають потужні звуки вибухів

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах у Херсонській області. Наші воїни 25 вересня атакували позиції ворога в Новій Каховці. Про це повідомляє «Оперативний ЗСУ».

У Telegram-каналі оприлюднили відеозапис, на якому видно як унаслідок роботи Збройних сил України по загарбниках розриваються снаряди та лунають потужні звуки вибухів.

«Нова Каховка. Рашисти отримують подарунки», – зазначили в «Оперативному ЗСУ».

Нагадаємо, у російському місті Курськ ввечері 24 вересня пролунали вибухи. Звуки було чутно в районі аеропорту, туди вирушили пожежні.

Раніше повідомллося, що в центрі окупованого Бердянська 24 вересня пролунав гучний вибух.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі також вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.

Теги: військові Telegram рашисти

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