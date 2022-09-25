ЗСУ завдали удару по російських окупантах у Новій Каховці

Унаслідок роботи Збройних сил України по загарбниках розриваються снаряди та лунають потужні звуки вибухів

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах у Херсонській області. Наші воїни 25 вересня атакували позиції ворога в Новій Каховці. Про це повідомляє «Оперативний ЗСУ».



У Telegram-каналі оприлюднили відеозапис, на якому видно як унаслідок роботи Збройних сил України по загарбниках розриваються снаряди та лунають потужні звуки вибухів.

«Нова Каховка. Рашисти отримують подарунки», – зазначили в «Оперативному ЗСУ».

Нагадаємо, у російському місті Курськ ввечері 24 вересня пролунали вибухи. Звуки було чутно в районі аеропорту, туди вирушили пожежні.

Раніше повідомллося, що в центрі окупованого Бердянська 24 вересня пролунав гучний вибух.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі також вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.