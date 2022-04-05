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    Події в Україні

    ЗСУ збили дві російські ракети на Полтавщині

    Уламки ракети пошкодили лінії електропередачі - ЗСУ збили дві російські ракети на Полтавщині
    Уламки ракети пошкодили лінії електропередачі
    фото з відкритих джерел

    Наразі у пʼяти селах області немає світла

    На півночі Полтавської області Збройні сили України збили дві російські ракети. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

    Повідомляється, що уламки пошкодили лінії електропередачі. Тому наразі у пʼяти селах області немає світла, а також в одному частково.

    «На півночі Полтавщини наша армія збила дві ворожі ракети. Уламками пошкодило лінії електропередачі, тому в пʼяти селах поки що немає світла, а також в одному частково. Ремонтники вже виїхали, сьогодні плануємо відновити електропостачання», – написав Лунін.

    Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий вертоліт українською ракетою «Стугна».

    Нагадаємо, за добу 2 квітня українські захисники вразили вісім повітряних цілей. Як повідомили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ було збито: два літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34); вертоліт; БпЛА (ОТР); чотири крилаті ракети.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина ракета окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили дві російські ракети на Полтавщині