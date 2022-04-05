Новий «мер» Каховки обіцяє комунальникам удвічі нижчу зарплату, ніж до окупації

Новий «мер» Каховки Філіпчук заявив, що Росія не зможе платити працівникам комунальних підприємств міста такі ж зарплати, які були за української влади

Каховські окупанти визнали, що люди житимуть при них гірше, ніж за української влади

Колаборант Павло Філіпчук, якого рашистські війська призначили новим «міським головою» тимчасово захопленої Каховки, заявив, що комунальні підприємства не будуть отримувати таке ж фінансування, як до війни. Про це на Facebook написав місцевий журналіст Олег Батурин.

Йдеться, зокрема, про зарплати працівникам цих підприємств. Філіпчук оголосив, що зарплати на рівні тих, які вони отримували за української влади, Росія не зможе їм виплачувати – вони будуть удвічі нижчі, «зате стабільні».

Батурин припустив, що частину грошей, які російські окупанти виділятимуть на підтримування життєдіяльності тимчасово захопленої Каховки, Філіпчук буде «за звичкою» класти собі до кишені. «Раніше за його хотєлкі платили місцеві олігархи, а тепер «вєлікая страна», – зазначив журналіст.

Нагадаємо, що Павло Філіпчук з 2010 року був депутатом місцевих рад на Херсонщині. В 2010-2015 роках він представляв у Каховській міській раді Партію Регіонів. Після її фактичного зникнення Філіпчук з 2015 по 2020 роки був депутатом Херсонської обласної ради від «Опозиційного блоку», який склали залишки Партії регіонів.

Після поразки 2020 року на виборах мера Каховки, де він зайняв лише третє місце, Філіпчук зник з політичного життя Херсонщини і взагалі України. Останні місяці перед початком повномасштабної російсько-української війни екс-депутат, за інформацією регіональних ЗМІ, перебував на території Росії, у Сочі.

Після захоплення російськими військами Каховки Філіпчук повернувся і зайнявся видачею продуктових пайків від росіян, за що його побили невідомі. Після цього інциденту екс-депутат на тиждень зник з міста.

А 1 квітня окупанти призначили його «мером» української Каховки. За це, за інформацією ЗМІ, Офіс генерального прокурора розпочав проти Філіпчука кримінальне провадження за фактом вчинення державної зради та дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу.

Втім, як розповів «РБК-Україна» депутат Херсонської облради Сергій Хлань, насправді у Каховці усім керують російські офіцери, а не Філіпчук.