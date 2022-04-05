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    Порошенко закликав ООН виключити Росію та позбавити її права вето у Радбезі

    Російська делегація продовжує вести гібридну війну навіть на засіданнях Організації об'єднанних націй - Порошенко закликав ООН виключити Росію та позбавити її права вето у Радбезі
    Російська делегація продовжує вести гібридну війну навіть на засіданнях Організації об'єднанних націй
    фото з відкритих джерел

    Путінська орда продовжує нищити Україну

    Путінська росія як держава-агресор має бути позбавлена права вето у Раді Безпеки ООН і взагалі має бути виключена з цієї міжнародної організації – переконаний Петро Порошенко. В інтерв´ю Радіо Свобода він наголосив, що іншого шляху для гарантування світової безпеки немає.

    «Почати процес виключення російської федерації з членів Організації Об‘єднаних Націй і позбавлення її права вето. Бо країна, яка скоїла злочини проти людства і порушує принципи створення ООН, не має права перебувати в складі ООН і тим більше мати право вето», – закликає Порошенко.

    «Я вважаю, що це є безальтернативний шлях. Україна не має права діяти по іншому. Тут я посилаюся не лише на досвід 1939 року, коли після війни в Фінляндії росію виключили з Ліги Націй. Така карма в неї, така доля в неї, щоб вона коїла злочини проти людства – і це фактично елемент тотальної міжнародної ізоляції не просто країни агресора, а країни, яка коїть злочини проти людства», – зауважує Порошенко.

    «Хочу наголосити, що Статут ООН чітко передбачає: країна, яка порушує принципи, які закладені в Статуті, не має права залишатися в Організації», – говорить п’ятий Президент.

    «Ми говоримо сьогодні про тотальну, міжнародну, енергетичну, економічну, політичну ізоляцію росії. Це найкоротший шлях дод миру. Ми маємо натиснути, якщо хочемо примусити російську федерацію до миру», – переконаний Порошенко.

    Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі телеканалу Fox News розказав американським глядачам про жахливі руйнування в Україні через постійні обстріли російських військ. Він наголосив – жодних компромісів щодо територіальної цілісності України бути не може.

    Теги: Петро Порошенко росія окупанти ООН війна статут Україна окупація #stoprussia
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    Порошенко закликав ООН виключити Росію та позбавити її права вето у Радбезі