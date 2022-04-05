Порошенко закликав ООН виключити Росію та позбавити її права вето у Радбезі

Путінська орда продовжує нищити Україну

Путінська росія як держава-агресор має бути позбавлена права вето у Раді Безпеки ООН і взагалі має бути виключена з цієї міжнародної організації – переконаний Петро Порошенко. В інтерв´ю Радіо Свобода він наголосив, що іншого шляху для гарантування світової безпеки немає.

«Почати процес виключення російської федерації з членів Організації Об‘єднаних Націй і позбавлення її права вето. Бо країна, яка скоїла злочини проти людства і порушує принципи створення ООН, не має права перебувати в складі ООН і тим більше мати право вето», – закликає Порошенко.

«Я вважаю, що це є безальтернативний шлях. Україна не має права діяти по іншому. Тут я посилаюся не лише на досвід 1939 року, коли після війни в Фінляндії росію виключили з Ліги Націй. Така карма в неї, така доля в неї, щоб вона коїла злочини проти людства – і це фактично елемент тотальної міжнародної ізоляції не просто країни агресора, а країни, яка коїть злочини проти людства», – зауважує Порошенко.

«Хочу наголосити, що Статут ООН чітко передбачає: країна, яка порушує принципи, які закладені в Статуті, не має права залишатися в Організації», – говорить п’ятий Президент.

«Ми говоримо сьогодні про тотальну, міжнародну, енергетичну, економічну, політичну ізоляцію росії. Це найкоротший шлях дод миру. Ми маємо натиснути, якщо хочемо примусити російську федерацію до миру», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі телеканалу Fox News розказав американським глядачам про жахливі руйнування в Україні через постійні обстріли російських військ. Він наголосив – жодних компромісів щодо територіальної цілісності України бути не може.