За добу ЗСУ збили вісім одиниць авіації противника
Учора «приземлили» два винищувачі-бомбардувальники
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
Чотири ракети не долетіли до цілей завдяки роботі воїнів
За добу 2 квітня українські захисники вразили вісім повітряних цілей. Про це повідомили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.
- два літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);
- вертоліт;
- БпЛА (ОТР);
- чотири крилаті ракети.
Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.
Нагадаємо, учора ЗСУ захопили російський гелікоптер (фото).
Як повідомлялося, окупанти змінили тактику бойових дій у небі.
Напередодні за добу ЗСУ «приземлили» сім одиниць авіації ворога.
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