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    Події в Україні

    За добу ЗСУ збили вісім одиниць авіації противника

    Учора &laquo;приземлили&raquo; два винищувачі-бомбардувальники - За добу ЗСУ збили вісім одиниць авіації противника
    Учора «приземлили» два винищувачі-бомбардувальники
    фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

    Чотири ракети не долетіли до цілей завдяки роботі воїнів

    За добу 2 квітня українські захисники вразили вісім повітряних цілей. Про це повідомили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    • два літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);
    • вертоліт;
    • БпЛА (ОТР);
    • чотири крилаті ракети.

    Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.

    Нагадаємо, учора ЗСУ захопили російський гелікоптер (фото).

    Як повідомлялося, окупанти змінили тактику бойових дій у небі.

    Напередодні за добу ЗСУ «приземлили» сім одиниць авіації ворога.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна вертоліт Україна окупація #stoprussia
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    За добу ЗСУ збили вісім одиниць авіації противника