ЗСУ збили крилату ракету над Краматорськом (відео)

Ворожу ракету знищила українська протиповітряна оборона

Українські сили протиповітряної оборони збили крилату ракету над Краматорськом Донецької області. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

На відео видно, як українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету над містом Краматорськ.

Від потужного вибуху на небі з'явився яскравий спалах.

Нагадаємо, також сьогодні Україна збила російську ракету, що летіла в бік дамби Київського водосховища.

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