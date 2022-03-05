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    Події в Україні

    Миколаїв відбився від «орків»: один залп знищив 70 путінських солдатів

    Збройні сили вигнали загарбників із Миколаєва - Миколаїв відбився від «орків»: один залп знищив 70 путінських солдатів
    Збройні сили вигнали загарбників із Миколаєва
    фото з відкритих джерел

    Ворог зробив по українських позиціях три залпи з установки «Смерч», є поранені

    Станом на 20:30 у суботу 5 березня ситуація у Миколаєві наступна: ворога відбито. Про це розповів голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім. Він повідомив, що ворог вдарив по українських позиціях, були три залпи з установки «Смерч».

    «Усі три повз. У нас троє поранених», – додав він.

    Натомість у відповідь українські військові зробили один залп.

    «Разом у орків – 300 поранених та 70 загиблих. Ось різниця між якістю наших військ. Не переоцінюйте їх! Давайте займатися справами та готуватися до відторгнення. І брати приклад із Херсона!», – наголосив керівник області.

    Миколаїв та область сьогодні героїчно обороняється від загарбників. Раніше ми повідомляли, що моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25. Згодом прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил та Нацгвардії затримали на Миколаївщині двох льотчиків зі збитого літака.

    Також Віталій Кім повідомляв, що окупанти кидають військову техніку і тікають з Миколаєва.

    5 березня перший «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.

    Сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

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    Теги: Росія окупанти ЗСУ війна Миколаївщина Миколаїв військові військова техніка Україна
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    Миколаїв відбився від «орків»: один залп знищив 70 путінських солдатів