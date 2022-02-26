Україна збила російську ракету, що летіла в бік дамби Київського водосховища

Окупанти мали намір зруйнувати дамбу

Близько 3:50 ранку українські системи протиповітряної оборони збили російську ракету, що летіла в бік дамби Київського водосховища, розташованого на північ від Києва. Про це повідомило державне підприємство «Укрводшлях».

«Якщо дамбу буде зруйновано, повінь завдасть катастрофічної шкоди вниз за течією, затоплюючи житлові райони та села, наражаючи на небезпеку тисячі людей», – йдеться у повідомленні «Укрводшляху».

За даними державного підприємства, якщо Київська дамба прорветься, то Канівська, Кременчуцька та інші дамби каскаду будуть зруйновані, що, у свою чергу, може призвести навіть до аварії на Запорізькій АЕС.

Крім того, прорив Київської дамби призведе до руйнування Оболоні, Подолу та всього лівобережжя Києва. Повінь зруйнує мости та комунікації, залишивши райони без електрики, води та транспорту.

Нагадаємо, в Україні третій день повномасштабної агресії Росії. У суботу, 26 лютого диверсійно-розвідувальні групи противника роблять спроби висадки на лівому березі міста Києва. Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег та будуть відкривати вогонь на ураження по цілям, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега.