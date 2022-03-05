Арестович попросив гуманно ставитися до російських військовополонених

Арестович сказав, що категорично забороняється варварське поводження з російськими військовополоненими

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович закликав гуманно ставитися до полонених російських військових. Про це йдеться у відеозверненні Арестовича.

Арестович сказав, що категорично забороняється варварське поводження з російськими військовополоненими.

«Ми – європейська армія. Ми – європейська країна. Категорично забороняєтьс варварське ставлення до війсьоковополонених... Ми – воїни світла, ми не фашисти», – заявив Арестович.

Він зазначив, що західні партнери вкрай негативно реагують на такі факти.

Арестович додав, що дізнання військовополонених проводять спеціальні органи, і максимум, що можна запитати у росіян прямо на місці – це номер військової частини та прізвище.

Раніше ми повідомляли, що моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25.

Тим часом Росія на десятий день визнала знищення літака Ан-26 разом з екіпажем.

5 березня перший «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.

Сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

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