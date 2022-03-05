Льотчики збитого Су-25 розповіли подробиці про «спецоперацію» в Україні
Штурман розповів, що він родом зі Смоленська, а проживає у Сімферополі в окупованому Криму
Прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил та Нацгвардії затримали на Миколаївщині двох ворожих льотчиків. Про це розповіла Державна прикордонна служба України.
Українські воїни затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача та штурмана цього борта.
Екіпаж катапультувався, після того, як українські військові збили ворожий літак.
На оприлюдненому відео пілот говорить, що вони з військової частини міста Саки в окупованому Криму.
Завданням, за його словами, була повітряна морська розвідка.
Штурман розповів, що він родом зі Смоленська, РФ, проживає у Сімферополі в окупованому Криму.
Із 24 лютого вони здійснили 3-4 вильоти, але бомби з літаків на українські міста, за їхніми словами, не скидали.
Раніше ми повідомляли, що моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25.
Тим часом Росія на десятий день визнала знищення літака Ан-26 разом з екіпажем.
5 березня перший «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.
Сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.