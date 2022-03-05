Льотчики збитого Су-25 розповіли подробиці про «спецоперацію» в Україні

Штурман розповів, що він родом зі Смоленська, а проживає у Сімферополі в окупованому Криму

Прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил та Нацгвардії затримали на Миколаївщині двох ворожих льотчиків. Про це розповіла Державна прикордонна служба України.

Українські воїни затримали командира авіаланки – пілота ворожого винищувача та штурмана цього борта.

Екіпаж катапультувався, після того, як українські військові збили ворожий літак.

На оприлюдненому відео пілот говорить, що вони з військової частини міста Саки в окупованому Криму.

Завданням, за його словами, була повітряна морська розвідка.

Штурман розповів, що він родом зі Смоленська, РФ, проживає у Сімферополі в окупованому Криму.

Із 24 лютого вони здійснили 3-4 вильоти, але бомби з літаків на українські міста, за їхніми словами, не скидали.

Раніше ми повідомляли, що моряк збив над Очаковом російський штурмовик Су-25.

Тим часом Росія на десятий день визнала знищення літака Ан-26 разом з екіпажем.

5 березня перший «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.

Сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

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