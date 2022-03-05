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    У Ростові-на-Дону розгорнувся штаб ПВК «Вагнера»

    Росії не вистачає загарбників, вони шукають нових&nbsp; - У Ростові-на-Дону розгорнувся штаб ПВК «Вагнера»
    Росії не вистачає загарбників, вони шукають нових 
    фото: міноборони РФ

    Росіяни вербують найманців для війни з Україною

    У російському місті Ростов-на-Дону розгорнули штаб приватної військової кампанії «Вагнера», де вербують людей, котрі мають досвід проходження служби для війни в Україні. Про це повідомила пресслужба Генштабу Збройних сил України.

    «За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер», – йдеться в повідомленні.

    5 березня перший «вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка.

    Ветеран правосуддя, 101-річний прокурор Бенджамін Ференц, який працював на Нюрнберзькому процесі (суд над керівниками гітлерівської Німеччини), переконаний, що президента РФ Володимира Путіна можуть засудити за злочини проти людяності, які російські військові вчиняють в Україні.

    Група слідчих Міжнародного кримінального суду в Гаазі виїхала до України для розслідування за колективним міжнародним позовом проти Росії щодо її воєнних злочинів.

    Тим часом армія Путіна продовжує нищити мирні українські міста, а сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

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    Теги: Росія війна Україна злочини проти людяності ПВК Вагнера
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    У Ростові-на-Дону розгорнувся штаб ПВК «Вагнера»