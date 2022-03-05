У Ростові-на-Дону розгорнувся штаб ПВК «Вагнера»

Росіяни вербують найманців для війни з Україною

У російському місті Ростов-на-Дону розгорнули штаб приватної військової кампанії «Вагнера», де вербують людей, котрі мають досвід проходження служби для війни в Україні. Про це повідомила пресслужба Генштабу Збройних сил України.

«За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер», – йдеться в повідомленні.

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