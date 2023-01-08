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ЗСУ збили три російські гелікоптери: зведення Генштабу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ збили три російські гелікоптери: зведення Генштабу
ЗСУ збили три російські вертольоти
фото з відкритих джерел

Українська авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів

Українські військові завдали низку ударів по районам скупчення російських солдатів, а також знищили три ворожі гелікоптери та склад, де зберігалося паливо окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в фейсбук.

Триває 319 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

Протягом доби окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі, 

«Є небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України. Будьте уважні та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – повідомляють у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою: визначені підрозділи збройних сил Білорусі та РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

Разом з тим, противник обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж усієї лінії зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кучерівка Сумської області, а також Стариця, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони  Першотравневого та Іванівки Харківської області і Стельмахівки та М’ясожарівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Макіївка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку від обстрілів загарбників постраждали Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв по Авдіївці, Невельському, Мар’їнці та Новомихайлівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони Дорожнянки, Чарівного, Малих Щербаків і Кам’янського Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вчергове під ураження російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.

Для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи росгвардії. Стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля, було розстріляно шість осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України.

З метою дискредитації українського військового керівництва, противник поширює дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також наші захисники збили три ворожих БпЛА, ймовірно типу «Орлан», та три гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного – уточнюється.

В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, зенітники збили на сході України російський гелікоптер Ка-52 та безпілотник «Орлан-10». 

Теги: окупанти Макіївка небезпека безпілотник Херсон гелікоптер військові полон Дніпро авіація Бахмут

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