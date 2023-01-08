ЗСУ збили ворожий гелікоптер та безпілотник «Орлан» (відео)

Українські захисники продовжують знищувати техніку загарбника

Сьогодні, 8 січня, зенітники збили на сході України російський гелікоптер Ка-52 та безпілотник «Орлан-10». Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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«Воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування «Центр» від 11:00 до 14:00 на східному напрямку знищили ворожий гелікоптер, ймовірно, Ка-52 та БПЛА «Орлан -10», який намагався здійснити розвідку наших позицій», – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що у небі над Дніпропетровщиною українські військові збили ще один російський безпілотник.