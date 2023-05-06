Над Дніпропетровщиною ППО збили ще один дрон (фото)

Військові приземлили ще один «Шахед»

За ніч на сході України було знищено вісім ударних дронів

Вранці 6 травня Сили оборони збили над Дніпропетровщиною ще один – п’ятий – ворожий дрон. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

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«Станом на 8:30 до чотирьох збитих вночі над Дніпропетровщиною «Шахедів» додався п'ятий», – йдеться в повідомленні.

Уламки збитого безпілотника фото: Повітряне командування «Схід»

фото: Повітряне командування «Схід»

Загалом за ніч підрозділами Повітряного командування «Схід» в зоні відповідальності знищено вісім БпЛА, з них три на Донеччині.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на суботу, 6 травня, російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину ударні безпілотники. Військові з повітряного командування «Схід» приземлили всі чотири «Шахеди». Уламки збитих безпілотників упали у Синельниківському районі.