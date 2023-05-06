Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Над Дніпропетровщиною ППО збили ще один дрон (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Над Дніпропетровщиною ППО збили ще один дрон (фото)
Військові приземлили ще один «Шахед»
фото: Повітряне командування «Схід»

За ніч на сході України було знищено вісім ударних дронів

Вранці 6 травня Сили оборони збили над Дніпропетровщиною ще один – п’ятий – ворожий дрон. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

«Станом на 8:30 до чотирьох збитих вночі над Дніпропетровщиною «Шахедів» додався п'ятий», – йдеться в повідомленні.

Уламки збитого безпілотника
Уламки збитого безпілотника
фото: Повітряне командування «Схід»
Над Дніпропетровщиною ППО збили ще один дрон (фото) фото 1
фото: Повітряне командування «Схід»

Загалом за ніч підрозділами Повітряного командування «Схід» в зоні відповідальності знищено вісім БпЛА, з них три на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що у ніч на суботу, 6 травня, російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину ударні безпілотники. Військові з повітряного командування «Схід» приземлили всі чотири «Шахеди». Уламки збитих безпілотників упали у Синельниківському районі.

Теги: безпілотник Дніпропетровщина ЗСУ окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові приземлили чотири «Шахеди»
Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину «Шахедами»: деталі удару
Сьогодні, 07:39
Марк Гемілл є амбасадором платформи UNITED24, яка збирає гроші на «Армію дронів» для України
Актор «Зоряних війн» зібрав $1,5 млн на дрони для України
Вчора, 01:27
Нічна атака дронів: Сили оборони розповіли про нові маневри росіян
Нічна атака дронів: Сили оборони розповіли про нові маневри росіян
4 травня, 16:40

Події в Україні

У Кривому Розі прогриміли вибухи
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Ситуація у Бахмуті: терорист Пригожин оприлюднив нову заяву
Ситуація у Бахмуті: терорист Пригожин оприлюднив нову заяву
Атака дронами на Дніпропетровщину та авіаудар по Сумщині: яка ситуація в регіонах
Атака дронами на Дніпропетровщину та авіаудар по Сумщині: яка ситуація в регіонах
ЗСУ таки збили «Кинджал» над Києвом: офіційна заява Повітряних сил
ЗСУ таки збили «Кинджал» над Києвом: офіційна заява Повітряних сил
Над Дніпропетровщиною ППО збили ще один дрон (фото)
Над Дніпропетровщиною ППО збили ще один дрон (фото)
Виїзд із Криму заблоковано: що відбувається на окупованому півострові (фото, відео)
Виїзд із Криму заблоковано: що відбувається на окупованому півострові (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
На 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти
12K
В Україні тривала годину масштабна повітряна тривога (мапа)
11K
Стало відомо, хто заплатив заставу за мера Одеси Труханова
9420
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
6855
«Якщо Онуфрій покличе». Нардеп погрожує владі повстанням
5408
Росіяни вдарили по Краматорську, у Слов’янську лунають вибухи

Новини

Двосторонні інвестиції Китаю та країн Центральної та Східної Європи досягли $20 млрд
Сьогодні, 10:58
Прем'єр Угорщини викликав скандал своєю заявою про Закарпаття
Сьогодні, 10:37
У Британії сьогодні коронують короля Чарльза: що чекати від традиційної церемонії
Сьогодні, 10:03
Три склади боєприпасів та понад десять ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:34
Українську стрічку Glory to Ukraine показали у штаб-квартирі ООН
Вчора, 17:24
Знову заморозки: чого очікувати українцям найближчими вихідними
Вчора, 15:01

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту