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Бахмут: Сирський повідомив про ухвалу оперативного рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бахмут: Сирський повідомив про ухвалу оперативного рішення
Ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут
фото: Олександр Сирський/Телеграм

Командувач Східного угруповання військ характеризує ситуацію на східному фронті як напружену, але контрольовану

Під час наради щодо ситуація довкола Бахмута, військові обговорили заходи для кращої оборони міста й завдання максимального ураження бойовикам «Вагнера». Про це повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський, який відвідав найгарячіший напрямок бойових дій.

Як зазначається, на місці було ухвалено необхідні оперативні рішення.

«Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та нанесення максимальних втрат противнику», – йдеться у повідомленні.

Сирський пояснив, що не всі питання можна обговорити віддалено. Тож спілкування наживо з командирами дало змогу детально розібратись у ситуації та спланувати майбутні дії.

Командувач Східного угруповання військ характеризує ситуацію на східному фронті як напружену, але контрольовану. За його словами, росіяни останніми днями збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

«Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії», – зазначив він.

Та, наголосив Сирський, завдяки активним діям наших бійців противнику не вдається досягти намічених цілей.

Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що ПВК «Вагнера» воює ефективніше за регулярну армію РФ, оскільки найманці проходять набагато кращу підготовку.

Триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.

Теги: військові озброєння ПВК Вагнера ворог Бахмут росіяни війна

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