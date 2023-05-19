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Нічний удар по Кривому Рогу: є поранені і серйозні руйнації (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний удар по Кривому Рогу: є поранені і серйозні руйнації (фото)
Рятувальники ліквідовують пожежі у Кривому Розі
фото: Сергій Лисак/Facebook

У результаті удару пожежі виникли у приватному промисловому підприємстві та адмінбудівлі

У ніч на 19 травня у Кривому Розі пролунало кілька вибухів. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Постраждала 64-річна жінка. Вона госпіталізована у важкому станi.

«Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь», – розповів Лисак.

Крім того, через ворожу атаку пожежа виникла у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік.

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Нагадаємо, раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що уночі в Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Теги: Дніпропетровщина вибух війна Кривий Ріг окупанти обстріл

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