Нічний удар по Кривому Рогу: є поранені і серйозні руйнації (фото)
У результаті удару пожежі виникли у приватному промисловому підприємстві та адмінбудівлі
У ніч на 19 травня у Кривому Розі пролунало кілька вибухів. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Постраждала 64-річна жінка. Вона госпіталізована у важкому станi.
«Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь», – розповів Лисак.
Крім того, через ворожу атаку пожежа виникла у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік.
Нагадаємо, раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що уночі в Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги.
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