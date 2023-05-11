Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Коли можна відмовитись від повістки? Юрист підказав три варіанти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Коли можна відмовитись від повістки? Юрист підказав три варіанти
Юрист розповів які вартіанти існують, аби відмовитись від повістки
фото з відкритих джерел

Якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача, то від неї можна відмовитись

У певних випадках, коли від вручення повісток можна відмовитися. Про це розповів керуючий партнер юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери» Нікіта Муренко, у коментарі РБК-Україна. 

За словами юриста, не розписуватися за отримання повістки можливо, якщо працівники ТЦК виписали повістку з порушенням чинного законодавства.

Це можна зробити у таких випадках: 

  • якщо дані дописувалася у частково заповнений бланк повістки;
  • якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача;
  • повістку вручає не уповноважена особа, яка не має печатки або певні дані вносили при вас.

«У  цьому випадку існує можливість відмовитись від підписання розписки про отримання повістки, після чого співробітник ТЦК та СП складає акт про відмову від отримання повістки та передається на розгляд керівникам ТЦК та СП. Вони в результаті можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку. Даний штраф можна оскаржити у суді», – розповідає юрист.

Цікаво, що сама повістка не може бути оскаржена в суді, але можливо оскарження постанови про накладення штрафу за ухилення від військового обліку.

«Фактично ви не ухиляєтесь від обліку, а лише відмовилися від незаконного оформлення та способу вручення повістки – такого, що порушує визначений Кабінетом Міністрів України порядок», – зазначив Муренко.

Нагадаємо, керівники підприємств і організацій зобов’язані за запитом військкомату надавати списки військовозобов’язаних, які на них працюють. Якщо ТЦК виявить, що серед працівників є людина, яка не стоїть на обліку, її в разі необхідності можуть оповістити та призвати. За новими правилами вручення повістки може відбуватися через роботодавця. Як це працюватиме на практиці, пояснив помічник начальника з правової роботи Одеського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іван Жук у коментарі 7 каналу.

Читайте також: Литва заявила, що не може передати необхідне обладння для ЗСУ: причина
Теги: військові ЗСУ повістка Україна штраф

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США обіцяють підтримку Україні незалежно від успіхів контрнаступу
США обіцяють підтримку Україні незалежно від успіхів контрнаступу
Сьогодні, 09:03
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель
Боррель заявив, що Україна без допомоги Заходу здасться за кілька днів. Банкова відреагувала
Вчора, 17:37
Бій у житловій забудові Бахмута
Автоматні черги та канонада не вщухають ні на мить: фрагмент бою у Бахмуті
Вчора, 10:27
Для нас Дні пам’яті та примирення – привід ще раз нагадати, що зі злом примирятися ніколи не можна!
Українське «Ніколи знову» проти російського «Можем повторіть»
8 травня, 13:30
Бійці ЗСУ тримають оборону на Донеччині
Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
5 травня, 06:55
Тривають важкі бої за місто Бахмут
Висока загроза ракетних ударів та посилена контррозвідка окупантів. Звіт Генштабу
20 квiтня, 18:41
Катастрофа чи Третя світова: Ле пен озвучила два сценарії завершення війни в Україні
Катастрофа чи Третя світова: Ле пен озвучила два сценарії завершення війни в Україні
14 квiтня, 13:45
Василь Поліщук загинув через два дні після свого 27-го Дня народження
Хвилина мовчання: згадаймо майданівця Василя Поліщука, який загинув рятуючи побратимів
14 квiтня, 09:00
Наразі не відомо, що саме вибухнуло
Ранкова «бавовна» у Мелітополі: місто накрила серія вибухів
14 квiтня, 08:32

Суспільство

Коли можна відмовитись від повістки? Юрист підказав три варіанти
Коли можна відмовитись від повістки? Юрист підказав три варіанти
Розлучення та шлюби під час війни: статистика показала несподівану тенденцію
Розлучення та шлюби під час війни: статистика показала несподівану тенденцію
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
Хвилина мовчання: згадаймо волейболіста Станіслава Макайду
Хвилина мовчання: згадаймо волейболіста Станіслава Макайду
Арестович оголосив Київ містом російськомовних: українці розкритикували
Арестович оголосив Київ містом російськомовних: українці розкритикували
Експрезидент «Мотор Січі» Богуслаєв проситься на обмін у Росію
Експрезидент «Мотор Січі» Богуслаєв проситься на обмін у Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
13K
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
9895
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
4945
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
4204
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)
3839
«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту