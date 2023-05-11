Коли можна відмовитись від повістки? Юрист підказав три варіанти

Якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача, то від неї можна відмовитись

У певних випадках, коли від вручення повісток можна відмовитися. Про це розповів керуючий партнер юридичної компанії «Муренко, Курявий і Партнери» Нікіта Муренко, у коментарі РБК-Україна.

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За словами юриста, не розписуватися за отримання повістки можливо, якщо працівники ТЦК виписали повістку з порушенням чинного законодавства.

Це можна зробити у таких випадках:

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якщо дані дописувалася у частково заповнений бланк повістки;

якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача;

повістку вручає не уповноважена особа, яка не має печатки або певні дані вносили при вас.

«У цьому випадку існує можливість відмовитись від підписання розписки про отримання повістки, після чого співробітник ТЦК та СП складає акт про відмову від отримання повістки та передається на розгляд керівникам ТЦК та СП. Вони в результаті можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку. Даний штраф можна оскаржити у суді», – розповідає юрист.

Цікаво, що сама повістка не може бути оскаржена в суді, але можливо оскарження постанови про накладення штрафу за ухилення від військового обліку.

«Фактично ви не ухиляєтесь від обліку, а лише відмовилися від незаконного оформлення та способу вручення повістки – такого, що порушує визначений Кабінетом Міністрів України порядок», – зазначив Муренко.

Нагадаємо, керівники підприємств і організацій зобов’язані за запитом військкомату надавати списки військовозобов’язаних, які на них працюють. Якщо ТЦК виявить, що серед працівників є людина, яка не стоїть на обліку, її в разі необхідності можуть оповістити та призвати. За новими правилами вручення повістки може відбуватися через роботодавця. Як це працюватиме на практиці, пояснив помічник начальника з правової роботи Одеського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іван Жук у коментарі 7 каналу.