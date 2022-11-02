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Черкащина: ворожий дрон влучив у об’єкт інфраструктури

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Черкащина: ворожий дрон влучив у об’єкт інфраструктури
Окупанти вночі атакували дронами Черкаську область
фото ілюстративне

Два дрони-камікадзе збито силами ППО

Усю ніч російські терористи тероризували одну з громад Черкаського району. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець.

«Два Shahed-136 збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що люди не постраждали.

Громадян закликають не фотографувати місце прильоту та під час тривоги перебувати в укриттях.

Раніше повідомлялося, що окупанти вночі здійснили наймасованішу атаку дронами на Дніпропетровщину.

Нагадаємо, 31 жовтня вранці російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Як повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець, ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. Внаслідок ракетного удару частину області було знеструмлено.

Додамо, що через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

До слова, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: Черкащина війна росія окупанти Україна

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