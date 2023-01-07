Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні з’явилась карта безпечних розмінованих маршрутів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні з’явилась карта безпечних розмінованих маршрутів
ДСНС

Рятувальники закликають користуватися мапою під час планування маршрутів

Для українців створили інтерактивну мапу для вивчення безпечних розмінованих маршрутів. Сервіс доступний на сайті ДСНС, а також як застосунок для смартфона. Про це повідомляє Центр стратегічних команікацій.

«В Україні зʼявилася мапа вибухонебезпечних територій. Інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали користуватися нею під час планування маршрутів, а не навігаторами чи власною впевненістю у тому, що пощастить.

Мапу можна знайти на сайті, а також скачати на мобільний телефон – як Android, так і на Apple.

Нагадаємо, раніше начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спрогнозував, що на розмінування регіону, зокрема Кінбурнської коси, можуть піти десятки років.

До слова, триває 318-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. 

Теги: війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під Ізюмом під час розмінування загинув начальник групи піротехніків
На Харківщині під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк
4 сiчня, 21:30
Фахівці поступово розміновують деокуповані території
Розмінування Миколаївщини: Кім назвав найнебезпечніші місця
12 грудня, 2022, 06:56
Підрозділи ДСНС вилучили понад 300 тис. вибухонебезпечних предметів
Близько 30% території України ще потребують розмінування – МВС
11 грудня, 2022, 05:50

Події в Україні

В Україні з’явилась карта безпечних розмінованих маршрутів
В Україні з’явилась карта безпечних розмінованих маршрутів
Чому ЗСУ важливо звільнити Кремінну: роз’яснення британської розвідки
Чому ЗСУ важливо звільнити Кремінну: роз’яснення британської розвідки
ЗСУ потужно вдарили по базі окупантів у Пологах
ЗСУ потужно вдарили по базі окупантів у Пологах
Масовані обстріли Бахмута та Херсонщини. Ситуація в регіонах на 7 січня
Масовані обстріли Бахмута та Херсонщини. Ситуація в регіонах на 7 січня
Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені
Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені
Різдвяна «бавовна» в Мелітополі: в окупантів є втрати
Різдвяна «бавовна» в Мелітополі: в окупантів є втрати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
З Різдвом Христовим 2023: яскраві листівки та привітання
19K
Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін
17K
«Епіфаній – біс і розкольник». Шокуюче різдвяне звернення митрополита Павла з Лаври
13K
Скандал тижня. Навіщо Ізраїль дав ляпаса Україні?
12K
Істерика у ватних пабліках: Кремль визнав окуповані і «приєднані» території Україною
11K
Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Сьогодні, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Вчора, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту