В Україні з’явилась карта безпечних розмінованих маршрутів

Рятувальники закликають користуватися мапою під час планування маршрутів

Для українців створили інтерактивну мапу для вивчення безпечних розмінованих маршрутів. Сервіс доступний на сайті ДСНС, а також як застосунок для смартфона. Про це повідомляє Центр стратегічних команікацій.

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«В Україні зʼявилася мапа вибухонебезпечних територій. Інтерактивна мапа дозволяє впевнитися у безпечності доріг, якими пересуваються українці», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали користуватися нею під час планування маршрутів, а не навігаторами чи власною впевненістю у тому, що пощастить.

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Мапу можна знайти на сайті, а також скачати на мобільний телефон – як Android, так і на Apple.

Нагадаємо, раніше начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спрогнозував, що на розмінування регіону, зокрема Кінбурнської коси, можуть піти десятки років.

До слова, триває 318-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.