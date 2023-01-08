ЗМІ: У Китаї з безпрецедентною швидкістю помирають провідні інженери та вчені

Смерті фіксують після скасування в країні антиковідних обмежень

Провідні інженери та вчені Китаю стали помирати «з безпрецедентною швидкістю» після скасування в країні антиковідних обмежень: в одній тільки Інженерній академії Китаю (CAE) менш ніж за місяць померли її 20 членів, це більше, ніж зазвичай помирає за рік, пише газета South China.Morning Post (SCMP).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Газета зазначає, що CAE є найпрестижнішою інженерною академією Китаю, яка налічує понад 900 членів. За даними SCMP, саме вчені академії брали участь у розробці концепцій, проектуванні та будівництві майже всіх мегапроектів країни.

Як уточнює газета з посиланням на заяву CAE, лише за останній місяць померло 20 членів академії, тоді як у період з 2017 по 2021 рік у середньому помирало по 16 осіб на рік, а 2021 року — 13 осіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед нещодавно померлих: головний інженер китайської програми швидкого ядерного реактора Сюй Мі, розробник першого в Китаї оптичного волокна Чжао Цзисень, інженер-засновник рідкісноземельної промисловості Китаю Чжан Гочен, лауреат вищої національної премії в галузі науки і техніки за внесок у лазерну зброю Китаю Чжао.

Нагадаємо, як заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, Дані стосовно епідемії Covid-19, які надає Китай, не дають вірної картини та занижують кількість госпіталізацій і смертей.

Як повідомив Bloomberg, зі збільшеним навантаженням через спалах коронавірусної інфекції у Китаї не справляються крематорії. Через перевантажені крематорії людям довелося спалювати тіло померлого родича прямо у дворі будинку.

Тим часом ЄС запропонував Китаю безкоштовні вакцини від COVID-19, щоб допомогти Пекіну стримати масовий спалах після рішення скасувати суворі загальнонаціональні обмеження, пов'язані з пандемією.