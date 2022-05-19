ЗСУ знищили командний пункт Чорноморського флоту РФ
Українські військові накрили артилерією командний пункт окупантів
Названо імена поранених російських офіцерів
Артилерія Збройних сил України знищила командний пункт бригади Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
За попередньою інформацією, внаслідок артилерійського удару знищено командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту.
Троє офіцерів командного складу бригади загинули та 14 зазнали поранень
Серед поранених, зокрема:
- т.в.о. командира 810 ОБр МП полковник Ян Суханов – важко поранений;
- т.в.о. командира 382 окремого батальйону МП майор Леонід Смірнов – важко поранено;
- начальник зв'язку 810 ОБр МП капітан Андрій Бушмін – важко поранений;
- командир 542 десантно-штурмового батальйону підполковник Олексій Теремков – важко поранений;
- командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 ОГСАДн капітан Віктор Єршов - важко поранений (відірвана рука).
Нагадаємо, Росія оголосила в Криму мобілізацію військових.